СПБ Биржа согласовала стратегию разблокировки активов

СПБ Биржа объявила о согласовании стратегии разблокировки активов. Предполагается, что расчётный депозитарий обратится в OFAC (подразделение Министерства финансов Соединённых Штатов).

Об этом говорится на сайте торговой площадки.

«СПБ Биржа согласовала стратегию, предложенную международными юридическими консультантами», — говорится в релизе.

Отмечается, что расчётный депозитарий СПБ Биржи — СПБ Банк — готовит официальный запрос в OFAC, в котором предложит механизмы разблокировки активов, которые включают, в частности, вывод СПБ Банка из-под контроля СПБ Биржи за счёт уменьшения доли биржи в уставном капитале банка.

2 ноября США ввели санкции в отношении СПБ Биржи.

Также сообщалось, что СПБ Бирже потребуется не менее семи дней на запуск торгов иностранными бумагами.

Первый зампред российского регулятора Владимир Чистюхин заявил, что ЦБ России будет использовать все юридические возможности для разблокировки иностранных бумаг на СПБ Бирже.