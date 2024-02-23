Аналитик спрогнозировал цены на нефть Brent в диапазоне $80—85 за баррель

Главный аналитик Neomarkets Олег Калманович в беседе с RT дал прогноз ценам на нефть марки Brent.

По словам аналитика, цена Brent в настоящее время двигается в узком коридоре — $82—84 за баррель.

«Больше месяца она находилась в повышательном тренде, но сейчас движение наверх немного замедлилось. Основной драйвер роста цены — события в Красном море, атаки йеменских хуситов на военные корабли стран НАТО», — объяснил он.

Калманович считает, что, «пока конфликт не будет улажен, у цены нефти будет сохраняться потенциал дальнейшего роста».

«В течение ближайших двух недель нефть Brent может колебаться в коридоре $80—85 за баррель. Если конфликт в Красном море в этот период завершится, нефть может резко подешеветь до $77 за баррель. Если будет продолжаться, нефть может дорасти до $85 как минимум, при пробитии вверх этого уровня будет открыта дорога на $88», — заключил он.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал о возможной динамике цен на нефть Brent в ближайшей перспективе.