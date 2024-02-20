Аналитик Антонов спрогнозировал динамику цен на нефть Brent

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал о возможной динамике цен на нефть Brent в ближайшей перспективе.

«Нефть локально снижается в цене, но падением это называть ошибочно — это просто технический откат цены после роста накануне», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, с точки зрения технических сигналов Brent явно следует к $84 за баррель, а затем — к $84,5.

«Далее последует коррекция с возможностью понижения до $81,5—82, после которой рынок устремится к $86. Для покупателей на сырьевой площадке сейчас складываются вполне благоприятные условия», — добавил он.

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) увеличило на 1,7 млн баррелей в сутки прогноз добычи нефти в 2024 году.