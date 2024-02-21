В АСВ рассказали, что средства на QIWI-кошельках не подлежат страхованию
- РИА Новости
«При этом владельцы электронных кошельков вправе подать заявление во временную администрацию с приложением документов, которые подтверждают наличие денежных средств в QIWI Банке. В течение 30 рабочих дней заявителю будет направлено уведомление о результатах рассмотрения. Выплаты по одобренным требованиям будут осуществляться в ходе ликвидационных процедур», — заключили в АСВ.
В среду, 21 февраля, Центробанк России объявил об отзыве лицензии у QIWI Банка.
Как объяснили в ЦБ, кредитная организация систематически нарушала законодательство и нормативные акты регулятора, что создавало значительные риски для граждан.
Подробнее — в материале RT.