В АСВ рассказали, что средства на QIWI-кошельках не подлежат страхованию

В пресс-службе государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) рассказали RT, что средства на QIWI-кошельках являются электронными денежными средствами и согласно закону «О страховании вкладов в банках РФ» не подлежат страхованию.

«При этом владельцы электронных кошельков вправе подать заявление во временную администрацию с приложением документов, которые подтверждают наличие денежных средств в QIWI Банке. В течение 30 рабочих дней заявителю будет направлено уведомление о результатах рассмотрения. Выплаты по одобренным требованиям будут осуществляться в ходе ликвидационных процедур», — заключили в АСВ.

В среду, 21 февраля, Центробанк России объявил об отзыве лицензии у QIWI Банка.

Как объяснили в ЦБ, кредитная организация систематически нарушала законодательство и нормативные акты регулятора, что создавало значительные риски для граждан.

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