Отзыв лицензии у QIWI Банка затронул часть клиентов «Точки»

Отзыв лицензии у QIWI Банка затронул часть клиентов банка «Точка», информирует пресс-служба кредитной организации.

В релизе отмечается, что банк «Точка» продолжает работу на собственной лицензии, которую получил в начале 2023 года.

В организации подчеркнули, что «Точка» и QIWI Банк являются разными юридическими лицами, поэтому ситуация с отзывом лицензии не влияет на работу «Точки».

«Действительно, отзыв лицензии затронул часть наших клиентов, которые обслуживались на филиале в QIWI Банке — для таких клиентов уже в ближайшее время будут запущены новые опции и предложения», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее стало известно, что Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у QIWI Банка.

Кредитная организация систематически нарушала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.