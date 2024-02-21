Отзыв лицензии у QIWI Банка затронул часть клиентов «Точки»
- РИА Новости
В релизе отмечается, что банк «Точка» продолжает работу на собственной лицензии, которую получил в начале 2023 года.
В организации подчеркнули, что «Точка» и QIWI Банк являются разными юридическими лицами, поэтому ситуация с отзывом лицензии не влияет на работу «Точки».
«Действительно, отзыв лицензии затронул часть наших клиентов, которые обслуживались на филиале в QIWI Банке — для таких клиентов уже в ближайшее время будут запущены новые опции и предложения», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее стало известно, что Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у QIWI Банка.
Кредитная организация систематически нарушала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.