ЦБ: платёжная система Contact перестанет работать из-за отзыва лицензии у QIWI
- РИА Новости
Сообщение пресс-службы регулятора приводит ТАСС.
«Платёжная система Contact работать не будет», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у QIWI Банка.
Кредитная организация систематически нарушала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.