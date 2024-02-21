ЦБ: платёжная система Contact перестанет работать из-за отзыва лицензии у QIWI

В Банке России сообщили, что платёжная система Contact перестанет работать в связи с отзывом лицензии у QIWI Банка.

РИА Новости

Сообщение пресс-службы регулятора приводит ТАСС. «Платёжная система Contact работать не будет», — говорится в сообщении. Ранее стало известно, что Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у QIWI Банка. Кредитная организация систематически нарушала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.