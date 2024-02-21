В работе платёжной системы Contact произошёл сбой

В работе платёжной системы Contact наблюдаются сбои после того, как у её оператора — QIWI Банка — отозвали лицензию.

РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости. «Произошла ошибка. Во время обработки вашего запроса произошла неизвестная ошибка сервера», — говорится в сообщении сервера при попытке сделать перевод. Ранее стало известно, что Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у QIWI Банка. Кредитная организация систематически нарушала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.