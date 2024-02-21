ФАС выдала предупреждение банку «Синара» из-за недостоверной информации

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение банку «Синара». Причиной стали недостоверные данные о тарифах финансового учреждения на его сайте.

Как говорится в заявлении ведомства, на сайте банка была указана привлекательная для клиентов информация о бесплатном обслуживании брокерских счетов, при этом в сообщении были проигнорированы ограничения.

«Однако существенные ограничения такой опции не были указаны. При их несоблюдении организация списывала со счёта клиента плату в размере 3 тыс. рублей», — указывает ФАС.

В службе отмечают, что подобное поведение банка может содержать признаки недобросовестной конкуренции.

«ФАС России выдала банку «Синара» предупреждение об устранении последствий нарушения антимонопольного законодательства», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у QIWI Банка.