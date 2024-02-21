RT в Telegram
Подпишись

ФАС выдала предупреждение банку «Синара» из-за недостоверной информации

Короткая ссылка
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение банку «Синара». Причиной стали недостоверные данные о тарифах финансового учреждения на его сайте.
ФАС выдала предупреждение банку «Синара» из-за недостоверной информации
  • РИА Новости

Как говорится в заявлении ведомства, на сайте банка была указана привлекательная для клиентов информация о бесплатном обслуживании брокерских счетов, при этом в сообщении были проигнорированы ограничения.

«Однако существенные ограничения такой опции не были указаны. При их несоблюдении организация списывала со счёта клиента плату в размере 3 тыс. рублей», — указывает ФАС.

В службе отмечают, что подобное поведение банка может содержать признаки недобросовестной конкуренции.

«ФАС России выдала банку «Синара» предупреждение об устранении последствий нарушения антимонопольного законодательства», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у QIWI Банка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить