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Минэнерго: Европа должна сама проявить инициативу по транзиту газа через Украину

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Министр энергетики России Николай Шульгинов в ходе пресс-конференции на дне энергетики на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ заявил, что Европа должна сама проявить инициативу по продлению транзита российского газа через Украину.
Минэнерго: Европа должна сама проявить инициативу по транзиту газа через Украину
  • Gettyimages.ru
  • © hrabar

«Я думаю, что европейские страны должны сами позаботиться и попробовать выйти с каким-то предложением, как сохранить транзит, потому что они в этом заинтересованы», — цитирует его ТАСС.

Министр добавил, что российская сторона в настоящий момент не ведёт переговоров по продлению договора транзита.

Ранее европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон уведомила Украину, что в Евросоюзе не заинтересованы в продлении договора о транзите российского газа в Европу. Срок действия документа истекает в конце 2024 года.

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