Минэнерго: Европа должна сама проявить инициативу по транзиту газа через Украину
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«Я думаю, что европейские страны должны сами позаботиться и попробовать выйти с каким-то предложением, как сохранить транзит, потому что они в этом заинтересованы», — цитирует его ТАСС.
Министр добавил, что российская сторона в настоящий момент не ведёт переговоров по продлению договора транзита.
Ранее европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон уведомила Украину, что в Евросоюзе не заинтересованы в продлении договора о транзите российского газа в Европу. Срок действия документа истекает в конце 2024 года.