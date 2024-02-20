RT в Telegram
Подпишись

ВТБ намерен получить от подсанкционных активов 100 млрд рублей прибыли

Короткая ссылка
ВТБ в 2024 году намерен работать с заблокированными активами одновременно по четырём направлениям и получить чистую прибыль от таких операций в размере 100 млрд рублей, рассказал первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.
ВТБ намерен получить от подсанкционных активов 100 млрд рублей прибыли
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Как напоминает РБК, ВТБ попал под блокирующие западные санкции в феврале 2022 года. Пьянов отметил, что на конец 2023 года объём замороженных из-за санкций активов на балансе ВТБ оценивался в 900 млрд рублей.

Пьянов, в частности, рассказал, что ВТБ будет работать с замороженными активами в том числе методами проведения специальной реорганизации и судебной стратегии (иски о взыскании средств со своих европейских «дочек»).

В декабре президент Владимир Путин заявил, что российские банки показывают стабильную и устойчивую работу, несмотря на санкции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить