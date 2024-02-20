ВТБ намерен получить от подсанкционных активов 100 млрд рублей прибыли
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Как напоминает РБК, ВТБ попал под блокирующие западные санкции в феврале 2022 года. Пьянов отметил, что на конец 2023 года объём замороженных из-за санкций активов на балансе ВТБ оценивался в 900 млрд рублей.
Пьянов, в частности, рассказал, что ВТБ будет работать с замороженными активами в том числе методами проведения специальной реорганизации и судебной стратегии (иски о взыскании средств со своих европейских «дочек»).
В декабре президент Владимир Путин заявил, что российские банки показывают стабильную и устойчивую работу, несмотря на санкции.