ВТБ намерен получить от подсанкционных активов 100 млрд рублей прибыли

ВТБ в 2024 году намерен работать с заблокированными активами одновременно по четырём направлениям и получить чистую прибыль от таких операций в размере 100 млрд рублей, рассказал первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.

Как напоминает РБК, ВТБ попал под блокирующие западные санкции в феврале 2022 года. Пьянов отметил, что на конец 2023 года объём замороженных из-за санкций активов на балансе ВТБ оценивался в 900 млрд рублей.

Пьянов, в частности, рассказал, что ВТБ будет работать с замороженными активами в том числе методами проведения специальной реорганизации и судебной стратегии (иски о взыскании средств со своих европейских «дочек»).

В декабре президент Владимир Путин заявил, что российские банки показывают стабильную и устойчивую работу, несмотря на санкции.