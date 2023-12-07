Путин: российские банки показывают стабильную и устойчивую работу

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовёт!» указал, что российские банки показывают стабильную и устойчивую работу, несмотря на санкции.

«Российские банки, несмотря на то что большинство из них оказались под санкциями, работают стабильно и устойчиво, обладают стабильным запасом прочности и наращивают кредитование реального сектора», — сказал он.

Путин также добавил, что финансовая устойчивость и самодостаточность банковской системы и фондового рынка — важный элемент суверенитета страны.

Ранее в Центробанке России заявили, что прибыль российских банков за 2023 год составит около 3,3 трлн рублей.