Путин: российские банки показывают стабильную и устойчивую работу
- РИА Новости
«Российские банки, несмотря на то что большинство из них оказались под санкциями, работают стабильно и устойчиво, обладают стабильным запасом прочности и наращивают кредитование реального сектора», — сказал он.
Путин также добавил, что финансовая устойчивость и самодостаточность банковской системы и фондового рынка — важный элемент суверенитета страны.
Ранее в Центробанке России заявили, что прибыль российских банков за 2023 год составит около 3,3 трлн рублей.