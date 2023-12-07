ЦБ России: прибыль российских банков за 2023 год составит около 3,3 трлн рублей

В Центробанке России заявили, что прибыль российских банков за 2023 год составит около 3,3 трлн рублей.

Об этом говорится на сайте регулятора.

«За III квартал 2023 года банковский сектор заработал около 1 трлн рублей... Результат за 9 месяцев составил 2,7 трлн рублей, а по итогам года прибыль сектора может достичь приблизительно 3,3 трлн рублей», — отмечается в заявлении.

Ранее первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова рассказала, что в 2024 году около 30 российских банков будут задействованы в пилотировании цифрового рубля.