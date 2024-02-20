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Новак спрогнозировал рост спроса на нефть как минимум до 2040 года

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Российский вице-премьер Александр Новак на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ заявил, что прогнозирует рост спроса на нефть как минимум до 2040 года.
Новак спрогнозировал рост спроса на нефть как минимум до 2040 года
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Уточняется, что соответствующее заявление он сделал в ходе пленарной сессии.

«Многие говорят, что нефть изжила себя. Могу сказать с уверенностью, что это не так. И, по многим прогнозам экспертов, потребление нефти ещё будет долгое время расти. Как минимум до 2040 года темпы роста составят порядка 14%, а это примерно по 1 млн баррелей в сутки в год дополнительный спрос», — цитирует его ТАСС.

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) увеличило на 1,7 млн баррелей в сутки прогноз добычи нефти в 2024 году.

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