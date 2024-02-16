Аналитик Антонов спрогнозировал цены на нефть Brent на уровне $84

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с RT рассказал об изменениях в ценах на нефть.

По мнению аналитика, на следующей неделе рынок «продолжит оценивать ситуацию со спросом и предложением нефти в мире».

«Баррель Brent закрепился выше $82 и может проследовать к $84, согласно техническим сигналам. Некоторое ослабление позиций доллара США на мировой арене также способствует активности «быков», — считает он.

Антонов также добавил, что доллар США на российском валютном рынке будет «двигаться в диапазоне 90—92 рублей».

«А евро — 99—101 рубль. Это связано с недостаточным предложением валюты компаниями-экспортёрами в рамках текущего налогового периода», — объяснил Антонов.

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) увеличило на 1,7 млн баррелей в сутки прогноз добычи нефти в 2024 году.