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Аналитик Антонов спрогнозировал цены на нефть Brent на уровне $84

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Анастасия Белоусова
Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с RT рассказал об изменениях в ценах на нефть.
Аналитик Антонов спрогнозировал цены на нефть Brent на уровне $84
  • Gettyimages.ru

По мнению аналитика, на следующей неделе рынок «продолжит оценивать ситуацию со спросом и предложением нефти в мире».

«Баррель Brent закрепился выше $82 и может проследовать к $84, согласно техническим сигналам. Некоторое ослабление позиций доллара США на мировой арене также способствует активности «быков», — считает он.

Антонов также добавил, что доллар США на российском валютном рынке будет «двигаться в диапазоне 90—92 рублей».

«А евро — 99—101 рубль. Это связано с недостаточным предложением валюты компаниями-экспортёрами в рамках текущего налогового периода», — объяснил Антонов.

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) увеличило на 1,7 млн баррелей в сутки прогноз добычи нефти в 2024 году.

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