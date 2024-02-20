FT: ВВП Израиля в IV квартале 2023 года снизился почти на 20%
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Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на центральное израильское статистическое бюро.
Как отмечает газета, призванным военнослужащим пришлось покинуть свои рабочие места.
Кроме того, к падению ВВП также привело выделение средств более чем 120 тыс. израильских граждан, которых эвакуировали из приграничных районов.
Ранее стало известно, что ВВП сектора Газа снизился на 24% в 2023 году из-за проведения Израилем военной операции на территории анклава.