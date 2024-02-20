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FT: ВВП Израиля в IV квартале 2023 года снизился почти на 20%

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В IV квартале 2023 года валовой внутренний продукт Израиля снизился на 19,4% в том числе из-за призыва 300 тыс. резервистов для участия в вооружённом конфликте с палестинским движением ХАМАС.
FT: ВВП Израиля в IV квартале 2023 года снизился почти на 20%
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на центральное израильское статистическое бюро.

Как отмечает газета, призванным военнослужащим пришлось покинуть свои рабочие места. 

Кроме того, к падению ВВП также привело выделение средств более чем 120 тыс. израильских граждан, которых эвакуировали из приграничных районов. 

Ранее стало известно, что ВВП сектора Газа снизился на 24% в 2023 году из-за проведения Израилем военной операции на территории анклава.

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