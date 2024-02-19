RT в Telegram
Подпишись

Тинькофф Банк с 20 февраля будет доставлять карты в Крым

Короткая ссылка
Тинькофф Банк с 20 февраля будет доставлять дебетовые и кредитные карты в Крым. Встретиться с представителем банка можно будет в Севастополе и Симферополе.
Тинькофф Банк с 20 февраля будет доставлять карты в Крым
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом рассказали РИА Новости в техподдержке банка.

«С 20 февраля начнём доставлять дебетовые и кредитные карты в Республику Крым. При этом оставить заявку на встречу можно уже сейчас. Встречи будут проходить в Симферополе, Севастополе», — сообщили в банке.

Председатель правления «Тинькофф» Станислав Близнюк ранее заявил, что редомициляция TCS Group — группы «Тинькофф Банк» — на остров Русский может завершиться в I квартале 2024 года.

Также недавно банк обновил логотип и заменил герб на букву Т.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить