Тинькофф Банк с 20 февраля будет доставлять карты в Крым
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Об этом рассказали РИА Новости в техподдержке банка.
«С 20 февраля начнём доставлять дебетовые и кредитные карты в Республику Крым. При этом оставить заявку на встречу можно уже сейчас. Встречи будут проходить в Симферополе, Севастополе», — сообщили в банке.
Председатель правления «Тинькофф» Станислав Близнюк ранее заявил, что редомициляция TCS Group — группы «Тинькофф Банк» — на остров Русский может завершиться в I квартале 2024 года.
Также недавно банк обновил логотип и заменил герб на букву Т.