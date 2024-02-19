Тинькофф Банк с 20 февраля будет доставлять карты в Крым

Тинькофф Банк с 20 февраля будет доставлять дебетовые и кредитные карты в Крым. Встретиться с представителем банка можно будет в Севастополе и Симферополе.

Об этом рассказали РИА Новости в техподдержке банка.

«С 20 февраля начнём доставлять дебетовые и кредитные карты в Республику Крым. При этом оставить заявку на встречу можно уже сейчас. Встречи будут проходить в Симферополе, Севастополе», — сообщили в банке.

Председатель правления «Тинькофф» Станислав Близнюк ранее заявил, что редомициляция TCS Group — группы «Тинькофф Банк» — на остров Русский может завершиться в I квартале 2024 года.

Также недавно банк обновил логотип и заменил герб на букву Т.