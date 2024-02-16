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Путин: в России выдали более 800 кредитов по программе промышленной ипотеки

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что в России выдали уже более 800 кредитов по программе промышленной ипотеки.
Путин: в России выдали более 800 кредитов по программе промышленной ипотеки
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kazakov/Kremlin Pool

Об этом он сказал во время выступления на совещании по поддержке инвестиционных проектов в российской промышленности.

«Запущена промышленная ипотека... Более 800 таких кредитов уже выдано», — цитирует его РИА Новости.

Он напомнил, что промышленные предприятия могут привлечь кредит на семь лет в размере до 500 млн рублей по ставке 3,5% годовых для покупки, постройки или же обновления производственных площадей.

В конце февраля 2023 года сообщалось, что правительство России направит 1 млрд рублей на новую программу льготного кредитования производителей приоритетной промышленной продукции.

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