Путин: в России выдали более 800 кредитов по программе промышленной ипотеки

Российский лидер Владимир Путин заявил, что в России выдали уже более 800 кредитов по программе промышленной ипотеки.

Об этом он сказал во время выступления на совещании по поддержке инвестиционных проектов в российской промышленности.

«Запущена промышленная ипотека... Более 800 таких кредитов уже выдано», — цитирует его РИА Новости.

Он напомнил, что промышленные предприятия могут привлечь кредит на семь лет в размере до 500 млн рублей по ставке 3,5% годовых для покупки, постройки или же обновления производственных площадей.

В конце февраля 2023 года сообщалось, что правительство России направит 1 млрд рублей на новую программу льготного кредитования производителей приоритетной промышленной продукции.