Путин выразил надежду, что текущая высокая ставка ЦБ — временная мера
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Об этом он сказал на совещании по поддержке инвестиционных проектов в отечественной промышленности.
«Надеюсь, это временная мера по борьбе с инфляцией, и мы добьёмся в ближайшее время ключевых показателей, тех, которые мы перед собой ставим — и правительство, и Центральный банк», — цитирует его ТАСС.
Российский лидер отметил, что в условиях высокой ключевой ставки ЦБ необходимы специальные механизмы и меры поддержки промышленности.
«И такие механизмы у нас есть, в том числе кластерная инвестиционная платформа», — добавил он.
Ранее Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16%.