Путин выразил надежду, что текущая высокая ставка ЦБ — временная мера

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что нынешняя высокая ставка Центрального банка России является временной мерой.

Об этом он сказал на совещании по поддержке инвестиционных проектов в отечественной промышленности.

«Надеюсь, это временная мера по борьбе с инфляцией, и мы добьёмся в ближайшее время ключевых показателей, тех, которые мы перед собой ставим — и правительство, и Центральный банк», — цитирует его ТАСС.

Российский лидер отметил, что в условиях высокой ключевой ставки ЦБ необходимы специальные механизмы и меры поддержки промышленности.

«И такие механизмы у нас есть, в том числе кластерная инвестиционная платформа», — добавил он.

Ранее Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16%.