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Путин выразил надежду, что текущая высокая ставка ЦБ — временная мера

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Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что нынешняя высокая ставка Центрального банка России является временной мерой.
Путин выразил надежду, что текущая высокая ставка ЦБ — временная мера
  • globallookpress.com

Об этом он сказал на совещании по поддержке инвестиционных проектов в отечественной промышленности.

«Надеюсь, это временная мера по борьбе с инфляцией, и мы добьёмся в ближайшее время ключевых показателей, тех, которые мы перед собой ставим — и правительство, и Центральный банк», — цитирует его ТАСС.

Российский лидер отметил, что в условиях высокой ключевой ставки ЦБ необходимы специальные механизмы и меры поддержки промышленности.

«И такие механизмы у нас есть, в том числе кластерная инвестиционная платформа», — добавил он.

Ранее Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16%.

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