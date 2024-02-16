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ЦБ: нет оснований продлять обязательную продажу валютной выручки экспортёрами

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ЦБ не видит весомых оснований для продления обязательной продажи валютной выручки экспортёрами.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Банк России не видит таких весомых оснований для продления обязательной продажи валютной выручки», — цитирует её ТАСС.

Набиуллина отметила, что повышение ключевой ставки повысило привлекательность сбережений в рублях.

Ранее помощник президента России Максим Орешкин поддержал инициативу о продлении указа о продаже валютной выручки крупными экспортёрами.

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