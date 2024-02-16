Набиуллина: базовый прогноз ЦБ не предполагает рецессии в экономике России

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров заявила, что базовый прогноз финансового регулятора не предполагает рецессии в экономике России.

«Нужно повышать ставки своевременно, чтобы не возникало риска рецессии», — сказала она.

По её словам, необходимо принимать решения, чтобы дисбаланс роста спроса и не догоняющего производства товаров и услуг не приводил к постоянному резкому раскручиванию инфляции, которую потом пришлось бы снижать гораздо большим и длительным повышением ставок, которое может привести к рецессии.

«Наш базовый прогноз не предполагает рецессии», — отметила глава ЦБ.

Ранее Центробанк России заявил, что продолжит предпринимать действия, направленные на достижение годовой инфляции 4%.