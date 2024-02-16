Аналитик Тумин назвал ожидаемым сохранение ключевой ставки на уровне 16%

Аналитик Валерий Тумин заявил в беседе с RT, что сохранение ключевой ставки на уровне 16% годовых стало ожидаемым.

«На мой взгляд, тут и не могло быть никакого сюрприза, поскольку ранее Эльвира Набиуллина говорила, что пространство для снижения ключевой ставки в этом году стоит ожидать во втором полугодии», — пояснил эксперт.

Он напомнил, что банковские продукты традиционно реагируют на ключевую ставку ЦБ.

«При высокой ключевой ставке кредитным организациям выгоднее привлекать средства на вклады, при низкой — выдавать кредиты. Но поскольку сейчас она осталась неизменной, никаких изменений в банковском секторе я также не ожидаю», — подчеркнул директор рынков России и СНГ fam Properties.

Ранее аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов в беседе с RT прокомментировал решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 16%.