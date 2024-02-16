Аналитик Чернов объяснил решение ЦБ сохранить ключевую ставку

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов в беседе с RT прокомментировал решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 16%.

«Решение регулятора было ожидаемо, так как текущие темпы роста потребительских цен ещё далеки от целевых значений», — подчеркнул он.

Аналитик поделился данными о том, что недельная инфляция с 6 по 12 февраля в России составила 0,21%, с начала февраля цены выросли на 0,32%, а с начала года — на 1,18%.

«Учитывая цели по инфляции Банка России по итогу 2024 года в 4,5%, еженедельные темпы роста цен должны соответствовать 0,08%, что в 2,6 раза ниже текущих темпов», — добавил Чернов.

По его словам, в 2024 году ключевая ставка опустится в диапазон 13,5—15,5% годовых.

«Как и прежде, ранее второго полугодия снижения ставок не ожидается. Но с учётом текущих темпов роста потребительских цен и ухудшения прогноза ЦБ по ставке на 2024—2025 годы теперь наш прогноз по началу цикла смягчения монетарной политики регулятора смещается на IV квартал 2024 года», — заключил собеседник RT.

Ранее Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16%.