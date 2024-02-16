Аналитик Раманинов спрогнозировал курс рубля на следующую неделю
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В беседе с Life.ru он заявил, что на курс рубля влияет баланс спроса и предложения валюты.
«Наш прогноз курса рубля на следующую неделю — 90—92 за доллар. Не ожидаем продолжения ослабления, не ожидаем и укрепления. Ближайший локальный драйвер в курсе — приближение окончания налогового периода в конце месяца», — отметил эксперт.
Как прогнозирует Раманинов, ближе к 25 февраля возможен локальный пик укрепления отечественной валюты.
Ранее Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver, спрогнозировал в беседе с RT, как будет меняться курс доллара в ближайшее время.