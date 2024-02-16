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Аналитик Раманинов спрогнозировал курс рубля на следующую неделю

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Аналитик Telegram-канала «Рынки, деньги, власть» Сергей Раманинов рассказал о возможной динамике курса рубля на следующей неделе.
Аналитик Раманинов спрогнозировал курс рубля на следующую неделю
  • Gettyimages.ru
  • © GerbertAndrey

В беседе с Life.ru он заявил, что на курс рубля влияет баланс спроса и предложения валюты.

«Наш прогноз курса рубля на следующую неделю — 90—92 за доллар. Не ожидаем продолжения ослабления, не ожидаем и укрепления. Ближайший локальный драйвер в курсе — приближение окончания налогового периода в конце месяца», — отметил эксперт.

Как прогнозирует Раманинов, ближе к 25 февраля возможен локальный пик укрепления отечественной валюты.

Ранее Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver, спрогнозировал в беседе с RT, как будет меняться курс доллара в ближайшее время.

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