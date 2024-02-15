Аналитик Антонов допустил, что текущие движения доллара локальные

Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver, спрогнозировал в беседе с RT, как будет меняться курс доллара в ближайшее время.

«Похоже, что валютный рынок нервничает перед пятничной встречей Банка России. Это может быть связано с опубликованными ранее данными Росстата по инфляции за январь, которые оказались неожиданно сильными. Инвесторы предполагают, что это, возможно, способно оказать влияние на позицию регулятора», — отметил он.

По его мнению, скорее всего, текущие движения доллара — локальные.

«Но подробнее увидим после того, как получим на руки факты от ЦБ. Ориентир по доллару США на ближайшие несколько дней составляет 91,50—92,35 рубля», — добавил эксперт.

Ранее Александр Шнейдерман, руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс», рассказал в беседе с RT о том, что рубль сегодня падает ко всем мировым резервным валютам. Причина в том, что ранее вышли неожиданные данные Росстата по инфляции.