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Аналитик: рубль при жёстких сигналах ЦБ может снова возобновить укрепление

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Анастасия Румянцева
Александр Шнейдерман, руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс», рассказал в беседе с RT о том, что рубль сегодня падает ко всем мировым резервным валютам. Причина в том, что ранее вышли неожиданные данные Росстата по инфляции.
Аналитик: рубль при жёстких сигналах ЦБ может снова возобновить укрепление
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

«Согласно им, годовая инфляция вместо ожидаемого замедления в январе ускорилась с 7,42% до 7,44%. Драйвером роста оказалась преимущественно плодоовощная инфляция и рост цен на бензин в годовом выражении. Хотя инфляционные ожидания населения продолжают снижаться, инфляция в первую неделю февраля вновь показала рост», — объяснил собеседник RT.

По его прогнозу, ЦБ России, скорее всего, оставит на завтрашнем заседании совета директоров ключевую ставку неизменной.

«Но не исключено, что в сопроводительных комментариях мы услышим определённый сигнал о возможности повышения ключевой ставки в марте, если инфляция в феврале и начале весны продолжит расти. Рубль при жёстких сигналах ЦБ России может снова возобновить укрепление и откатиться на 90 рублей за доллар и 97 рублей за евро», — заключил аналитик.

Ранее аналитик «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов в беседе с RT прокомментировал ситуацию на нефтяном и валютном рынках.

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