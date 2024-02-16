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Экономист высказался об отношении россиян к криптовалюте

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Профессор Высшей школы экономики Евгений Коган рассказал об отношении жителей России к криптовалюте.
Экономист высказался об отношении россиян к криптовалюте
  • Gettyimages.ru
  • © metamorworks

«Если мы берём всё население страны, я думаю, что в том, что такое блокчейн, хорошо, если разбирается 2—3% населения. Пользуются криптой, наверное, 0,5% населения, что, в общем, не так и мало. В целом ещё пока крипта в нашу жизнь не зашла массово, и россияне многие относятся с подозрением, тем более видят, сколько много там и мошенничества, и так далее», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, для определённого процента населения криптовалюта стала частью жизни, механизмом расчётов.

Как добавил Коган, криптовалюта всё больше входит в жизнь людей.

Ранее руководитель аналитического управления по глобальным рынкам инвестиционной компании Fontvielle Артур Мейнхард заявил, что биткоин может вновь стать самым быстрорастущим активом в мире.

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