Аналитик Мейнхард: биткоин может стать самым быстрорастущим активом в мире

Руководитель аналитического управления по глобальным рынкам инвестиционной компании Fontvielle Артур Мейнхард заявил, что биткоин может вновь стать самым быстрорастущим активом в мире.

В беседе с газетой «Известия» эксперт отметил, что на криптовалютном рынке действует закон спроса и предложения, то есть если спрос на актив растёт, а предложение сокращается, то это становится двойным драйвером для роста цены.

По словам Мейнхарда, эмиссия биткоинов задумана так, что со временем производить новые монеты становится труднее.

«Примерно каждые четыре года наступает шок предложения за счёт такого явления как халвинг — сокращения добычи майнеров вдвое. Прогнозно данное событие должно произойти в середине весны 2024 года», — уточнил он.

Эксперт добавил, что не все находящиеся в обращении монеты активно торгуются.

«На мой взгляд, криптовалютный рынок будет отыгрывать халвинг BTC и одобрение спотовых биткоин-ETF на протяжении всего года, а биткоин имеет все шансы снова стать самым быстрорастущим активом в мире», — добавил Мейнхард.

Ранее доктор технических наук, президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин сделал прогноз, что в 2024 году биткоин пробьёт отметку $90 тыс.