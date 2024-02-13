Президент ассоциации криптовалют: биткоин может превысить $90 тысяч в этом году

Доктор технических наук, президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин сделал прогноз, что в 2024 году биткоин пробьёт отметку $90 тыс.

Биткоин дорожает, люди в него верят, так как он становится альтернативой существующим финансовым инструментам, поделился эксперт в беседе с НСН.

«Мы ожидаем, что в 2024 году биткоин пробьёт отметку $90 тыс. Сейчас достаточно большие объёмы на рынке, предела ещё нет», — сказал Припачкин.

По его словам, предыдущий рекорд в $69 тыс. биткоин пробьёт в ближайшие два-три месяца.

Накануне стоимость биткоина превысила $50 тыс. впервые с 27 декабря 2021 года. Об этом свидетельствуют данные площадки CoinDesk.