Президент ассоциации криптовалют: биткоин может превысить $90 тысяч в этом году
Биткоин дорожает, люди в него верят, так как он становится альтернативой существующим финансовым инструментам, поделился эксперт в беседе с НСН.
«Мы ожидаем, что в 2024 году биткоин пробьёт отметку $90 тыс. Сейчас достаточно большие объёмы на рынке, предела ещё нет», — сказал Припачкин.
По его словам, предыдущий рекорд в $69 тыс. биткоин пробьёт в ближайшие два-три месяца.
Накануне стоимость биткоина превысила $50 тыс. впервые с 27 декабря 2021 года. Об этом свидетельствуют данные площадки CoinDesk.