Росфинмониторинг: использование криптовалют террористами является серьёзным вызовом

Использование криптовалют террористами и экстремистами является серьёзным вызовом. Об этом заявил замдиректора Росфинмониторинга Антон Лисицын.

По его словам, специалисты службы встречаются с такой деятельностью на регулярной основе.

«Это серьёзный вызов для нас, на который мы в ближайшее время с точки зрения регулирования сможем реагировать», — приводит ТАСС слова Лисицына на форуме «Кибербезопасность в финансах».

Ранее зампред Центробанка Ольга Полякова заявила, что регулятор не рассматривает криптовалюты как платёжное средство на территории России.