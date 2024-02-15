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Росфинмониторинг: использование криптовалют террористами является серьёзным вызовом

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Использование криптовалют террористами и экстремистами является серьёзным вызовом. Об этом заявил замдиректора Росфинмониторинга Антон Лисицын.
Росфинмониторинг: использование криптовалют террористами является серьёзным вызовом
  • Gettyimages.ru

По его словам, специалисты службы встречаются с такой деятельностью на регулярной основе.

«Это серьёзный вызов для нас, на который мы в ближайшее время с точки зрения регулирования сможем реагировать», — приводит ТАСС слова Лисицына на форуме «Кибербезопасность в финансах».

Ранее зампред Центробанка Ольга Полякова заявила, что регулятор не рассматривает криптовалюты как платёжное средство на территории России.

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