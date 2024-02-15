Росфинмониторинг: использование криптовалют террористами является серьёзным вызовом
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По его словам, специалисты службы встречаются с такой деятельностью на регулярной основе.
«Это серьёзный вызов для нас, на который мы в ближайшее время с точки зрения регулирования сможем реагировать», — приводит ТАСС слова Лисицына на форуме «Кибербезопасность в финансах».
Ранее зампред Центробанка Ольга Полякова заявила, что регулятор не рассматривает криптовалюты как платёжное средство на территории России.