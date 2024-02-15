В ЦБ не рассматривают криптовалюты как платёжное средство в России
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«Мы не рассматриваем криптовалюты в качестве расчётной единицы на территории Российской Федерации», — приводит ТАСС её слова на форуме «Кибербезопасность в финансах».
Полякова подчеркнула, что при инвестировании в криптовалюты необходимо адекватно оценивать существующие риски.
Ранее эксперт управления противодействия нелегальной деятельности Главного управления Банка России по ЦФО Рима Стрелкова рассказала о популярных мошеннических схемах в социальных сетях и мессенджерах.