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В ЦБ не рассматривают криптовалюты как платёжное средство в России

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Центробанк не рассматривает криптовалюты как платёжное средство на территории России. Об этом заявил зампред регулятора Ольга Полякова.
В ЦБ не рассматривают криптовалюты как платёжное средство в России
  • Gettyimages.ru

«Мы не рассматриваем криптовалюты в качестве расчётной единицы на территории Российской Федерации», — приводит ТАСС её слова на форуме «Кибербезопасность в финансах».

Полякова подчеркнула, что при инвестировании в криптовалюты необходимо адекватно оценивать существующие риски.

Ранее эксперт управления противодействия нелегальной деятельности Главного управления Банка России по ЦФО Рима Стрелкова рассказала о популярных мошеннических схемах в социальных сетях и мессенджерах.

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