В ЦБ заявили, что мошенники вовлекают жертв в пирамиды через ворованные аккаунты

Эксперт управления противодействия нелегальной деятельности главного управления Банка России по ЦФО Рима Стрелкова рассказала о популярных мошеннических схемах в социальных сетях и мессенджерах.

Нередко мошенники воруют страницы или каналы с большим количеством подписчиков и рекламируют финансовые пирамиды от лица автора, которому доверяет его аудитория, поделилась она в эфире «Радио 1».

Эксперт призвала тщательно проверять рекламируемую площадку или продукт.

«Кто бы вам не рекомендовал, и какой бы успешный и популярный проект не был, обязательно нужно проверить всю информацию и убедится в том, что вы не попались на удочку мошенников», — предупредила Стрелкова

Кроме того, она обратила внимание, что растёт число случаев, когда мошенники обманывают тех, кто решил заработать на криптовалютах.

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