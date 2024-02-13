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ЛУКОЙЛ запустит производство смазочных материалов для автопрома в Волгоградской области

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ЛУКОЙЛ начал строительство завода смазочных материалов и охлаждающих жидкостей для автомобилей в Волгоградской области. Мощность предприятия рассчитана на 70 тыс. т продукции в год. Ввести его в эксплуатацию должны в 2026 году.

Об этом сообщает oilcapital.ru со ссылкой на компанию.

Как отметили в компании, новое производство обеспечит дополнительные поставки на внутренний рынок смазочной продукции и товаров спецназначения.

У ЛУКОЙЛа уже налажен выпуск масел на НПЗ в Перми и Волгограде, в Тюмени и Торжке работают производства по смешению масел.

Ранее сообщалось, что компания «Газпром» 23 декабря установила новый исторический рекорд суточных поставок газа в КНР.

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