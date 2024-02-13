ЛУКОЙЛ запустит производство смазочных материалов для автопрома в Волгоградской области
Об этом сообщает oilcapital.ru со ссылкой на компанию.
Как отметили в компании, новое производство обеспечит дополнительные поставки на внутренний рынок смазочной продукции и товаров спецназначения.
У ЛУКОЙЛа уже налажен выпуск масел на НПЗ в Перми и Волгограде, в Тюмени и Торжке работают производства по смешению масел.
Ранее сообщалось, что компания «Газпром» 23 декабря установила новый исторический рекорд суточных поставок газа в КНР.