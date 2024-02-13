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Аналитик Васильев: курс евро в марте не превысит 100 рублей

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Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев сделал прогноз, что курс евро в марте составит 96—100 рублей, резких колебаний не ожидается.
Аналитик Васильев: курс евро в марте не превысит 100 рублей
  • РИА Новости

«Европейская экономика продолжает стагнировать, темпы экономического роста в Европе колеблются около нуля», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, поддержка курса рубля к евро будет достигаться за счёт правила обязательной продажи валютной выручки в России для крупнейших экспортёров, а также сезонно пониженного спроса на валюту.

Васильев выразил мнение, что в I квартале 2024 года евро будет стоить 99 рублей, в IV — 109 рублей. Средний курс евро в текущем году он определяет на уровне 105 рублей.

Ранее в комитете по государственному строительству и законодательству Государственной думы России заявили, что следует отклонить предложение о введении штрафа за невыполнение требования об обязательной продаже валютной выручки.

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