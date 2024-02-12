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Комитет ГД одобрил отказ от штрафов за нарушение правил продажи валютной выручки

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Предложение о введении штрафа за невыполнение требования об обязательной продаже валютной выручки следует отклонить. Такое мнение высказали в комитете Государственной думы по государственному строительству и законодательству.
Комитет ГД одобрил отказ от штрафов за нарушение правил продажи валютной выручки
  • РИА Новости

Штрафы за нарушение правил продажи валютной выручки должны были составить от 75 до 100% от её суммы. Соответствующая поправка вошла в проект изменений в КоАП. Как сообщает ТАСС, в комитете предложили отказаться от этой нормы.

«Есть предложение от этой нормы отказаться в силу ряда обстоятельств», — заявил первый заместитель председателя комитета Даниил Бессарабов.

Ранее помощник президента России Максим Орешкин поддержал инициативу о продлении указа о продаже валютной выручки крупными экспортёрами.

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