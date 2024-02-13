В Минфине заявили об идее упростить регистрацию юрлиц в России для иностранцев
- РИА Новости
Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Если иностранные инвесторы, даже из недружественных стран, хотят создавать в России юрлица и инвестировать деньги на развитие бизнеса, то в этом случае можно упрощать разрешительный порядок», — сообщили в Минфине.
В пресс-службе уточнили, что для этого потребуется внесение изменений в соответствующие указы президента.
Отмечается, что в настоящее время сейчас таким инвесторам необходимо решение правительственной комиссии.
При этом управляющий партнёр коллегии «Николаев и партнёры» Юрий Николаев подчеркнул, что планы упростить иностранным инвесторам регистрацию юрлиц в России пока являются «просто идеей».
Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил обязать микрофинансовые и инвестиционные организации указывать в договоре с клиентами информацию об иностранных учредителях.
Специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала данное предложение. По её словам, это разумно.