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В Минфине заявили об идее упростить регистрацию юрлиц в России для иностранцев

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В Минфине заявили об обсуждении идеи упростить регистрацию юрлиц в России для инвесторов из других стран, в том числе недружественных.
В Минфине заявили об идее упростить регистрацию юрлиц в России для иностранцев
  • РИА Новости

Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Если иностранные инвесторы, даже из недружественных стран, хотят создавать в России юрлица и инвестировать деньги на развитие бизнеса, то в этом случае можно упрощать разрешительный порядок», — сообщили в Минфине.

В пресс-службе уточнили, что для этого потребуется внесение изменений в соответствующие указы президента.

Отмечается, что в настоящее время сейчас таким инвесторам необходимо решение правительственной комиссии.

При этом управляющий партнёр коллегии «Николаев и партнёры» Юрий Николаев подчеркнул, что планы упростить иностранным инвесторам регистрацию юрлиц в России пока являются «просто идеей».

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил обязать микрофинансовые и инвестиционные организации указывать в договоре с клиентами информацию об иностранных учредителях.

Специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала данное предложение. По её словам, это разумно.

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