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Глава Института демографии РАН: трудовые мигранты из СНГ поехали в Китай и ОАЭ

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Для трудовых мигрантов из стран СНГ, которые обычно находились в России, начали появляться новые привлекательные направления для переезда, рассказала РБК директор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Марина Храмова. Среди таких направлений она назвала Китай и страны арабского мира.
Глава Института демографии РАН: трудовые мигранты из СНГ поехали в Китай и ОАЭ
  • РИА Новости

«Китай сейчас предлагает весьма неплохие условия, и мы уже видим первые признаки увеличения миграционного потока в Китай из Таджикистана именно с целью трудовой миграции», — сообщила собеседница издания.

Мигранты из СНГ чаще интересуются и европейскими странами с точки зрения возможностей трудоустройства. Например, в этот процесс активно вовлечены узбеки, добавила Храмова.

«Страны арабского мира, те же ОАЭ, Катар, тоже стали привлекать мигрантов из центральноазиатских стран», — продолжила специалист.

По мнению директора института, России нужно бороться за квалифицированных трудовых мигрантов.

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