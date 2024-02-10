Глава Института демографии РАН: трудовые мигранты из СНГ поехали в Китай и ОАЭ

Для трудовых мигрантов из стран СНГ, которые обычно находились в России, начали появляться новые привлекательные направления для переезда, рассказала РБК директор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Марина Храмова. Среди таких направлений она назвала Китай и страны арабского мира.

«Китай сейчас предлагает весьма неплохие условия, и мы уже видим первые признаки увеличения миграционного потока в Китай из Таджикистана именно с целью трудовой миграции», — сообщила собеседница издания.

Мигранты из СНГ чаще интересуются и европейскими странами с точки зрения возможностей трудоустройства. Например, в этот процесс активно вовлечены узбеки, добавила Храмова.

«Страны арабского мира, те же ОАЭ, Катар, тоже стали привлекать мигрантов из центральноазиатских стран», — продолжила специалист.

По мнению директора института, России нужно бороться за квалифицированных трудовых мигрантов.