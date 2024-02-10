Глава Института демографии РАН: трудовые мигранты из СНГ поехали в Китай и ОАЭ
- РИА Новости
«Китай сейчас предлагает весьма неплохие условия, и мы уже видим первые признаки увеличения миграционного потока в Китай из Таджикистана именно с целью трудовой миграции», — сообщила собеседница издания.
Мигранты из СНГ чаще интересуются и европейскими странами с точки зрения возможностей трудоустройства. Например, в этот процесс активно вовлечены узбеки, добавила Храмова.
«Страны арабского мира, те же ОАЭ, Катар, тоже стали привлекать мигрантов из центральноазиатских стран», — продолжила специалист.
По мнению директора института, России нужно бороться за квалифицированных трудовых мигрантов.