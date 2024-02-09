RT в Telegram
Подпишись

Минфин России: кабмин одобрил новый вычет по НДФЛ на 400 тысяч рублей в год

Короткая ссылка
Правительство России одобрило проект поправок к законопроекту, подразумевающему единый налоговый вычет по НДФЛ в пределах 400 тыс. рублей в год для долгосрочных сбережений россиян.
Минфин России: кабмин одобрил новый вычет по НДФЛ на 400 тысяч рублей в год
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте Министерства финансов России.

«Одобрен проект поправок ко II чтению законопроекта, которым вводится единый налоговый вычет по НДФЛ (в пределах 400 тыс. рублей в год) для долгосрочных сбережений», — говорится в релизе.

Кроме того, предусматриваются и другие положения, направленные на упрощение процедуры предоставления налоговых вычетов на долгосрочные сбережения. 

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала предложение об изменении системы расчёта налогового вычета за детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить