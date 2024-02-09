Минфин России: кабмин одобрил новый вычет по НДФЛ на 400 тысяч рублей в год
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте Министерства финансов России.
«Одобрен проект поправок ко II чтению законопроекта, которым вводится единый налоговый вычет по НДФЛ (в пределах 400 тыс. рублей в год) для долгосрочных сбережений», — говорится в релизе.
Кроме того, предусматриваются и другие положения, направленные на упрощение процедуры предоставления налоговых вычетов на долгосрочные сбережения.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала предложение об изменении системы расчёта налогового вычета за детей.