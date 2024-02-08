Ушаков: более 90% расчётов между Россией и КНР проводятся в рублях и юанях

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что более 90% расчётов между Россией и Китаем проводятся в рублях и юанях.

По словам Ушакова, в состоявшемся телефонном разговоре российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина оба лидера отметили важность создания совместной надёжной финансовой инфраструктуры.

«Констатировано, что уже свыше 90% расчётов между нашими странами проводятся в рублях и юанях... Подчёркнуто, что для дальнейшего поступательного развития торговых и инвестиционных связей важно дальше продолжать совместную работу по построению финансовой инфраструктуры, обеспечивающей надёжные платежи», — указал он.

Ранее сообщалось, что Турция и Россия в ходе планируемого визита российского президента Владимира Путина намерены обсудить перспективы расширения сфер торговли в национальных валютах.