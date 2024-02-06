РИА Новости: Россия и Турция обсудят расширение сфер торговли в нацвалютах

Турция и Россия в ходе планируемого визита российского президента Владимира Путина намерены обсудить перспективы расширения сфер торговли в национальных валютах.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, вопрос о торговли в нацвалютах является одним из пунктов экономической повестки двух стран.

«Несомненно, будут обсуждены перспективы двустороннего взаимодействия по расширению сфер торговли в наших валютах (лирах и рублях. — RT)», — сказали агентству.

Кроме того, в ходе двусторонних переговоров Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана стороны могут обсудить новый способ доставки зерна на мировые рынки через Чёрное море.