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РИА Новости: Россия и Турция обсудят расширение сфер торговли в нацвалютах

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Турция и Россия в ходе планируемого визита российского президента Владимира Путина намерены обсудить перспективы расширения сфер торговли в национальных валютах.
РИА Новости: Россия и Турция обсудят расширение сфер торговли в нацвалютах
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, вопрос о торговли в нацвалютах является одним из пунктов экономической повестки двух стран.

«Несомненно, будут обсуждены перспективы двустороннего взаимодействия по расширению сфер торговли в наших валютах (лирах и рублях. — RT)», — сказали агентству. 

Кроме того, в ходе двусторонних переговоров Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана стороны могут обсудить новый способ доставки зерна на мировые рынки через Чёрное море.

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