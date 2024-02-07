Российские военные обеспечили безопасную ротацию наблюдателей на ЗАЭС

Российские военные обеспечили безопасную ротацию наблюдателей Международного агентства по атомной энергии на Запорожской атомной электростанции.

Об этом информирует Министерство обороны России.

Отмечается, что на маршруте движения наблюдателей МАГАТЭ объявлялся режим прекращения огня возле населённого пункта Каменское.

Также на месте перехода членов миссии МАГАТЭ сапёры провели разминирование дороги, где были неразорвавшиеся украинские снаряды.

По информации оборонного ведомства, на атомную электростанцию прибыла группа из четырёх экспертов.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в ходе визита на территорию Запорожской АЭС положительно оценил усилия, направленные на обеспечение ядерной безопасности объекта.