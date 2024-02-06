Глава Минэнерго Катара: мир столкнётся с дефицитом газа в 2025—2030 годах

Государственный министр Катара по вопросам энергетики Саад бен Шарида аль-Кааби высказал мнение, что в мире с 2025 по 2030 год будет наблюдаться дефицит газа.

Об этом он заявил в ходе выступления на форуме India Energy Week.

«Газ будет самым необходимым ресурсом. И мы видим, что с 2025 года по 2030-й в мире будет дефицит газа», — цитирует аль-Кааби ТАСС.

По словам министра, решение стран Европы отказаться от российского газа негативно повлияло на газовый рынок, а также привело к изменению цепочек поставок.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин высказал мнение, что дифференциация цен на газ для промышленных потребителей и рост НДПИ на газ в России могут привести к разбалансировке рынка и дефициту газа для социально значимых отраслей.