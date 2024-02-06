RT в Telegram
Подпишись

Глава Минэнерго Катара: мир столкнётся с дефицитом газа в 2025—2030 годах

Короткая ссылка
Государственный министр Катара по вопросам энергетики Саад бен Шарида аль-Кааби высказал мнение, что в мире с 2025 по 2030 год будет наблюдаться дефицит газа.
Глава Минэнерго Катара: мир столкнётся с дефицитом газа в 2025—2030 годах
  • AP

Об этом он заявил в ходе выступления на форуме India Energy Week.

«Газ будет самым необходимым ресурсом. И мы видим, что с 2025 года по 2030-й в мире будет дефицит газа», — цитирует аль-Кааби ТАСС.

По словам министра, решение стран Европы отказаться от российского газа негативно повлияло на газовый рынок, а также привело к изменению цепочек поставок.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин высказал мнение, что дифференциация цен на газ для промышленных потребителей и рост НДПИ на газ в России могут привести к разбалансировке рынка и дефициту газа для социально значимых отраслей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить