Песков: Россия не получила данных по взрывам на «Северных потоках»
- РИА Новости
Представителя Кремля спросили, получала ли Москва какие-либо данные от шведских следователей.
«Россия неоднократно запрашивала их, эти данные, но ни разу этими данными с нами никто не делился», — сказал он журналистам.
По его словам, в Кремле с интересом ожидают каких-либо вердиктов и решений, которые будут приниматься.
Ранее газета Expressen писала, что прокурор Матс Юнгквист, который в Швеции расследует диверсии на газопроводах, в ближайшее время примет решение по данному делу.
Также WSJ писала, что Польша пыталась препятствовать расследованию взрывов на «Северных потоках».