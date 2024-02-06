Песков: Россия не получила данных по взрывам на «Северных потоках»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не получила данных по взрывам на «Северных потоках».

Представителя Кремля спросили, получала ли Москва какие-либо данные от шведских следователей.

«Россия неоднократно запрашивала их, эти данные, но ни разу этими данными с нами никто не делился», — сказал он журналистам.

По его словам, в Кремле с интересом ожидают каких-либо вердиктов и решений, которые будут приниматься.

Ранее газета Expressen писала, что прокурор Матс Юнгквист, который в Швеции расследует диверсии на газопроводах, в ближайшее время примет решение по данному делу.

Также WSJ писала, что Польша пыталась препятствовать расследованию взрывов на «Северных потоках».