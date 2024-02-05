Минфин России вернётся к покупкам валюты и золота с 7 февраля

Ежедневный объём покупки иностранной валюты и золота с 7 февраля по 6 марта 2024 года в рамках бюджетного правила составит 3,7 млрд рублей. Об этом сообщили в российском Минфине.

РИА Новости

Отмечается, что общий объём средств на покупку составляет 73,2 млрд рублей. «Ежедневный объём покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 3,7 млрд рублей», — говорится в заявлении. Ранее сообщалось, что правительство России поддерживает продление мер по обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортёрами. Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос продления мер по продаже валютной выручки экспортёрами до конца 2024 года является прерогативой российского кабмина.