Минфин России вернётся к покупкам валюты и золота с 7 февраля
- РИА Новости
Отмечается, что общий объём средств на покупку составляет 73,2 млрд рублей.
«Ежедневный объём покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 3,7 млрд рублей», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что правительство России поддерживает продление мер по обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортёрами.
Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос продления мер по продаже валютной выручки экспортёрами до конца 2024 года является прерогативой российского кабмина.