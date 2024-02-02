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ФАС проверит торги топливом в январе на предмет манипуляций рынком

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) проверят торги топливом в январе на предмет манипуляций рынком.
ФАС проверит торги топливом в январе на предмет манипуляций рынком
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на службу.

В январе стоимость бензина марок Аи-92 и Аи-95 увеличилась почти на 30%. На этом фоне СПбМТСБ изменила критерии выявления недобросовестных торговых практик, в том числе для борьбы с торговыми роботами.

«Применение критериев позволило исключить спекулятивный рост оптовых цен на биржевых торгах, который наблюдался в январе 2024 года. ФАС России и СПбМТСБ оценят поведение участников на предмет манипуляции рынком за этот период», — отметила ФАС.

По данным службы, с 31 января цена бензина Аи-92 снизилась почти на 10%, а бензина Аи-95 — на 2% с 1 февраля.

Ранее ФАС возбудила 28 антимонопольных дел на топливном рынке в России.

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