ФАС проверит торги топливом в январе на предмет манипуляций рынком

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) проверят торги топливом в январе на предмет манипуляций рынком.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на службу.

В январе стоимость бензина марок Аи-92 и Аи-95 увеличилась почти на 30%. На этом фоне СПбМТСБ изменила критерии выявления недобросовестных торговых практик, в том числе для борьбы с торговыми роботами.

«Применение критериев позволило исключить спекулятивный рост оптовых цен на биржевых торгах, который наблюдался в январе 2024 года. ФАС России и СПбМТСБ оценят поведение участников на предмет манипуляции рынком за этот период», — отметила ФАС.

По данным службы, с 31 января цена бензина Аи-92 снизилась почти на 10%, а бензина Аи-95 — на 2% с 1 февраля.

Ранее ФАС возбудила 28 антимонопольных дел на топливном рынке в России.