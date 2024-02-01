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Финансист Хандошко прокомментировала ситуацию на рынке нефти

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CEO европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко высказалась о ситуации на рынке нефти.
Финансист Хандошко прокомментировала ситуацию на рынке нефти
  • AP
  • © Hybrid Images

«Что касается прогнозов по дефициту нефти, то никаких оснований для них нет. Важно понимать, что для того, чтобы в мире произошла нехватка нефти, необходимо следующее условие — сокращение добычи энергоресурса наряду с увеличением спроса на него. Сегодня же можно наблюдать совершенно противоположный сценарий, в котором добыча нефти увеличивается всеми участниками рынка, а спроса на неё особого нет», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

По её словам, для роста спроса нужен экономический рост, который был бы подкреплён увеличением производства, но в мире нет региона, где при текущих условиях это было бы возможно.

Как считает Хандошко, пока точно неизвестно, когда именно ФРС США начнёт долгожданный цикл снижения ставок. Также важную роль играет дискуссия вокруг выборов в США.

«Поэтому до этих событий в ближайшее время цена будет находиться в диапазоне $70—80 за баррель», — добавила эксперт.

Ранее главный аналитик Neomarkets Олег Калманович и руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман в беседе с RT рассказали, как будут меняться цены на нефть.

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