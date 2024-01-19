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Аналитики спрогнозировали, как будут меняться цены на нефть

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Анастасия Белоусова
Главный аналитик Neomarkets Олег Калманович и руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман в беседе с RT рассказали, как будут меняться цены на нефть.
Аналитики спрогнозировали, как будут меняться цены на нефть
  • РИА Новости

«События в Аденском заливе вызвали рост котировок нефти с уровня $76,83 до $78,74. При этом переломная ценовая отметка в $79,50 за баррель Brent ещё не достигнута», — уточнил Калманович.

По его словам, ОПЕК прогнозирует рост мирового потребления нефти в 2024 году на 2,25 млн баррелей в сутки, а в 2025-м — на 1,85 млн. Вместе с тем на сегодняшний день глобальный спрос на энергосырьё пока ещё продолжает снижаться, а нефтяные запасы в США за последнюю неделю неожиданно увеличились почти на 500 тыс. баррелей.

На этом фоне говорить о серьёзном изменении настроений инвесторов пока преждевременно, считает специалист.

Впрочем, по мнению Шнейдермана, снижения котировок тоже ожидать не стоит.

«Скорее всего стоимость барреля Brent будет колебаться в диапазоне $76—80 за баррель на следующей неделе», — отмечает он.

Ранее Минфин США ввел санкции в отношении 17 морских судов, которые перевозили российскую нефть.

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