Аналитики спрогнозировали, как будут меняться цены на нефть
- РИА Новости
«События в Аденском заливе вызвали рост котировок нефти с уровня $76,83 до $78,74. При этом переломная ценовая отметка в $79,50 за баррель Brent ещё не достигнута», — уточнил Калманович.
По его словам, ОПЕК прогнозирует рост мирового потребления нефти в 2024 году на 2,25 млн баррелей в сутки, а в 2025-м — на 1,85 млн. Вместе с тем на сегодняшний день глобальный спрос на энергосырьё пока ещё продолжает снижаться, а нефтяные запасы в США за последнюю неделю неожиданно увеличились почти на 500 тыс. баррелей.
На этом фоне говорить о серьёзном изменении настроений инвесторов пока преждевременно, считает специалист.
Впрочем, по мнению Шнейдермана, снижения котировок тоже ожидать не стоит.
«Скорее всего стоимость барреля Brent будет колебаться в диапазоне $76—80 за баррель на следующей неделе», — отмечает он.
Ранее Минфин США ввел санкции в отношении 17 морских судов, которые перевозили российскую нефть.