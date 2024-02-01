Новак заявил, что напряжённость в Красном море влияет на нефтяной рынок
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Об этом Новак сказал в эфире телеканала «Россия 24».
«Безусловно, на сегодняшний день большое влияние на ситуацию на рынке оказывает то, что происходит на Ближнем Востоке, во-первых. Во-вторых — ситуация в Красном море», — подчеркнул он.
Новак объяснил, что после начала эскалации на Ближнем Востоке и в Красном море значительно изменились торговые отношения и транспортно-логистические цепочки.
Это, в свою очередь, оказывает влияние на стоимость фрахта и на недостаток танкеров, добавил он.
Как ранее писало агентство Bloomberg, владельцы судов, преимущественно нефтяных танкеров, ожидают усиления напряжённости с перебоями судоходства в Красном море.