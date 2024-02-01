Новак заявил, что напряжённость в Красном море влияет на нефтяной рынок

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что напряжённость в Красном море, а также конфликт на Ближнем Востоке оказывают влияние на происходящее на рынке нефти.

Об этом Новак сказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Безусловно, на сегодняшний день большое влияние на ситуацию на рынке оказывает то, что происходит на Ближнем Востоке, во-первых. Во-вторых — ситуация в Красном море», — подчеркнул он.

Новак объяснил, что после начала эскалации на Ближнем Востоке и в Красном море значительно изменились торговые отношения и транспортно-логистические цепочки.

Это, в свою очередь, оказывает влияние на стоимость фрахта и на недостаток танкеров, добавил он.

Как ранее писало агентство Bloomberg, владельцы судов, преимущественно нефтяных танкеров, ожидают усиления напряжённости с перебоями судоходства в Красном море.