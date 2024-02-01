Новак заявил о готовности ОПЕК+ принять новые меры на рынке нефти
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«Мы будем внимательно следить за ситуацией на рынке, в случае необходимости дополнительные решения могут приниматься в любой момент — как в одну сторону, так и в другую», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, также страны объединения договорились внимательно мониторить исполнение взятых на себя обязательств.
Новак добавил, что на настоящий момент ситуация на рынке нефти стабильна.
Ранее Новак заявил, что мировой рынок нефти в настоящий момент сбалансирован и контролируем.