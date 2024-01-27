Новак назвал сбалансированным рынок нефти в настоящий момент

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что мировой рынок нефти в настоящий момент сбалансирован и контролируем.

Об этом он сказал на Дне энергетики в рамках международной выставки-форума «Россия».

«Рынок нефти сбалансирован благодаря действиям ОПЕК+, ситуация контролируемая», — цитирует Новака ТАСС.

Ранее руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман и частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров рассказали RT, как будут меняться цены на нефть.