Новак назвал сбалансированным рынок нефти в настоящий момент
- Gettyimages.ru
- © Hybrid Images
Об этом он сказал на Дне энергетики в рамках международной выставки-форума «Россия».
«Рынок нефти сбалансирован благодаря действиям ОПЕК+, ситуация контролируемая», — цитирует Новака ТАСС.
Ранее руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман и частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров рассказали RT, как будут меняться цены на нефть.