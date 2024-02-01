RT в Telegram
Подпишись

«Известия»: кабмин предложил обязать банки проверять резидентство по геолокации

Короткая ссылка
Правительство подготовило проект постановления с предложением обязать банки проверять налоговое резидентство клиентов по геолокации. Об этом сообщила газета «Известия».
«Известия»: кабмин предложил обязать банки проверять резидентство по геолокации
  • РИА Новости

Если банк выявит признаки, что человек проживает за границей, то он будет должен запросить у клиента подтверждение резидентства и передать эти данные в ФНС России.

«Никаких решений по инициативе не принято», — сообщили в Минфине России.

Отмечается, что из-за использования VPN местоположение может отображаться некорректно, а часть клиентов запрещает доступ к данным о своей геолокации.

В прошлом году глава IT-интегратора AWG Александр Хачиян заявил, что в Россию вернулись 85% программистов, уехавших за границу в 2022 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить