«Известия»: кабмин предложил обязать банки проверять резидентство по геолокации

Правительство подготовило проект постановления с предложением обязать банки проверять налоговое резидентство клиентов по геолокации. Об этом сообщила газета «Известия».

Если банк выявит признаки, что человек проживает за границей, то он будет должен запросить у клиента подтверждение резидентства и передать эти данные в ФНС России.

«Никаких решений по инициативе не принято», — сообщили в Минфине России.

Отмечается, что из-за использования VPN местоположение может отображаться некорректно, а часть клиентов запрещает доступ к данным о своей геолокации.

В прошлом году глава IT-интегратора AWG Александр Хачиян заявил, что в Россию вернулись 85% программистов, уехавших за границу в 2022 году.